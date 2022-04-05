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Задержаны мошенники, которые незаконно обналичивали средства маткапитала

Елена Самойлова

Происшествия
Задержаны мошенники, которые незаконно обналичивали средства маткапитала
Фото: МВД Медиа

Задержаны участники группы, подозреваемые в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Злоумышленники действовали с 2015 года на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей от имени кредитно-потребительских кооперативов. Они привлекали лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа, — рассказала представитель ведомства.

Когда на счета получателей поступали деньги, они передавали их мошенникам. Те в свою очередь оформляли на обладателей маткапитала недвижимость, стоимость которой была значительно ниже оговоренной.

— После этого документы подавались в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками, — дополнила Волк.

Видео: МВД Медиа

Она добавила, что ущерб от их деятельности может превышать 250 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Позже пятерых злоумышленников удалось задержать. Двое из них находятся под домашним арестом, трое — под подпиской о невыезде.

Накануне, 4 апреля, СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении учредителя строительной организации, подозреваемого в обмане дольщиков на сотни миллионов рублей.

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