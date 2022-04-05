Предприниматели смогут открыть кафе в парке Олимпийской деревни

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Нестационарный торговый объект в парке Олимпийской деревни выставлен на торги под открытие кафе. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Павильон находится на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского у юго-западного входа в парк. Принять участие в аукционе могут представители малого и среднего бизнеса, договор с победителем заключат на пять лет.

— Город предлагает предпринимателям различные варианты ведения бизнеса на таких территориях парков. В настоящее время идет заявочная кампания на право размещения круглогодичного кафе площадью 102,8 квадратного метра в парке Олимпийской деревни, — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Павильон имеет форму неправильного четырехугольника. Отделка фасада выполнена из лиственницы. Победитель торгов сможет оформить здание в своем фирменном стиле.

В здании установлены теплые полы, электрические радиаторы и стеклопакеты. Для сохранения тепла зимой предусмотрены тамбуры с витражным остеклением. В летнее время поддержание комфортной температуры и проветривание помещения осуществляется охлаждающими сплит-системами, передает сайт мэра Москвы.

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