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Два пожарных депо введут в эксплуатацию в Новой Москве в 2022 году

Георгий Соланович

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Два пожарных депо введут в эксплуатацию в Новой Москве в 2022 году
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Два пожарных депо введут в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в 2022 году. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что первое депо, рассчитанное на четыре пожарных машины, построят в поселении Рязановском. Второе здание на две машины введут в эксплуатацию в Новофедоровском.

— На территории каждого объекта появятся учебно-тренировочная башня со скалодромом, спортивные площадки, учебные пожарные гидранты, газовая котельная и склад материалов... Все это обеспечит значительное сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, — заявил Жидкин.

Кроме того, депо оснастят пунктом обслуживания спецтехники и связи, комнатами отдыха, тренажерным залом, столовой и учебными классами.

Жидкин резюмировал, что программа «Безопасный город» продолжит активно развиваться.

2021 год стал рекордным по введению в эксплуатацию объектов госпрограммы «Безопасный город» на территории ТиНАО. С 2012 года количество пожарных и спасателей в Новой Москве увеличилось втрое. В настоящий момент их число составляет порядка 900 человек. При этом почти в два раза сократилось время прибытия специалистов на место происшествия.

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