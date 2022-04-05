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Более 60 миллионов человек воспользовались МЖД в марте 2022 года

Георгий Соланович

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Более 60 миллионов человек воспользовались МЖД в марте 2022 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Поезда, курсирующие по Московской железной дороге (МЖД), в марте 2022 года перевезли более 60 миллионов пассажиров. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе магистрали.

— В марте 2022 года на инфраструктуре Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — перевезено более 60 миллионов пассажиров, что на 1,2 процента превышает показатель за аналогичный период предыдущего года, из них в пригородном сообщении отправлено 58,6 миллиона человек (плюс 1,1 процента), в дальнем следовании — 1,6 миллиона человек (плюс 7,4 процента), — говорится в сообщении.

За январь-март 2022 года МЖД воспользовались более 160,3 миллиона пассажиров, из них 155,7 миллиона человек перевезено в пригородном следовании, 4,5 миллиона граждан — в дальнем следовании, уточняется на сайте компании.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с МЖД объявила о назначении дополнительных поездов на самые востребованные направления. Так, на Савеловском, Киевском, Казанском, Горьковском и Павелецком направлениях начнут курсировать 20 дополнительных пригородных поездов.

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