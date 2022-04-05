Москвичи выберут имя для робота-собаки столичной Госинспекции по недвижимости

Фото: АГН Москва

В «Активном гражданине» началось голосование, в котором москвичи выберут имя для робота-собаки, поступившего на службу в московскую Государственную инспекцию по недвижимости. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

— У «активных граждан» уже есть опыт в выборе имен для реальных животных — обитателей Московского зоопарка. Теперь пришло время расширить горизонты и определить, как назвать роботизированного зверя, — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственный за развитие проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко.

Он отметил, что считает голосование в «Активном гражданине» символичным — в проекте решат, каким будет имя у электронного пса.

Участникам голосования предложено выбрать одно их четырех имен: Арти, Электроник, СмартГИН и Герц. Пользователи смогут предложить собственный вариант.

Начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров поделился, что в ведомстве в конце прошлого года появилась первая робот-собака Коди. Она обследует объекты недвижимости и выявляет в них признаки нарушений. Сейчас в ведомстве появилась вторая робот-собака большего размера. Для нее пользователи и выбирают имя.

Введение робота-собаки в работу планируется уже в этом году. В ее задачи будет входить самостоятельное патрулирование города, фото- и видеосъемка окружающей обстановки, соотношение данных с загруженной картой и списком объектов на местности, в целях определения на участке новых и незаконных строений.

1 апреля на сайте «Активный гражданин» началось голосование, в котором пользователи выберут тематику семейных экопрогулок в Битцевском лесу.