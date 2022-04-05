Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астрологи назвали пять знаков зодиака, с которыми легко создать крепкую семью

Георгий Соланович

Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, с которыми легко создать крепкую семью
Фото: Рexels / Elly Fairytale

Семейная жизнь — важный и долгий этап в жизни практически каждого человека. Астрологи назвали пять знаков зодиака, с представителями которых семейный союз будет очень прочным.

Овны — прекрасные семьянины. У них зачастую очень «бурная» молодость, однако они умеют учиться на своих ошибках и поэтому достаточно серьезно подходят к браку.

Для Раков семья считается смыслом жизни. Они заботятся о своем избраннике и готовы ради любви на любые подвиги.

Львы обожают находиться в центре внимания и получать разнообразные подарки и комплименты. Однако они и сами очень любят проявлять теплые чувства к второй половинке и по праву считаются одними из самых заботливых семьянинов.

Девы — прекрасные созидатели домашнего очага. Они никогда не останутся равнодушными к возлюбленному и всегда поддержат его.

Скорпионы ненавидят ложь и не сразу откроются своему партнеру. Однако, когда это произойдет, вторая половинка в полной мере сможет почувствовать настоящую любовь, передает Пятый канал.

Астрологи уверены, что в зависимости от рождения под разными созвездиями люди по-разному ведут себя с детьми. Эксперты рассказали, какие родители получаются из представителей разных знаков зодиака.

Читайте также:
Гороскопы любовь Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте