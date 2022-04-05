Голосование по ремонту дорог на 2023 год началось на портале «Добродел»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании по ремонту дорог, которое началось на портале «Добродел». Участки, которые пройдут отбор, включат в программу ремонта на следующий год.

Как уточнили в областном Минтрансе, голосование проводится до конца мая. Жители смогут отдать голос за дорожные объекты муниципальной и региональной сетей. Те объекты, которые получат больше всего голосов, вынесут на следующий этап голосования в июле.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, участки, выбранные местными жителями, включаются в программу ремонта каждый год. В этом году по их просьбам будет отремонтировано около 280 дорог.

Жители Подмосковья участвуют в голосованиях по ремонту дорожной сети на портале «Добродел» с 2017 года. За это время по обращениям граждан на территории региона привели в порядок две тысячи участков, передает портал «Подмосковье сегодня».

5 марта ГБУ «Автомобильные дороги» рассказали москвичам, что около двух тысяч единиц подметально-вакуумной техники регулярно очищают столицу от загрязнений и пыли. Спецмашины используют при уборке проезжей части дорог, тротуаров и пешеходных зон.