Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Витаминный микс»: диетолог Соломатина назвала три продукта, укрепляющие иммунитет весной

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Витаминный микс»: диетолог Соломатина назвала три продукта, укрепляющие иммунитет весной
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Морепродукты, клетчатка и богатые витамином D продукты лучше всего насыщают организм полезными микроэлементами в весенний сезон после авитаминоза. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, прекрасным источником витамина D, который необходим для поддержания иммунной системы и хорошего настроения, служат жирные сорта рыбы — скумбрия и лосось:

— Дело в том, что сейчас сезон острых респираторных заболеваний, наша слизистая нуждается в дополнительной защите, а витамин А такую функцию как раз может обеспечить, обновляя эти участки организма.

Еще один продукт, который укрепляет организм и помогает ему перестроиться на весну, — бурый рис:

— Его нужно есть в любом виде — с овощами, мясом диетических сортов и рыбой. Полезные свойства бурого риса заключаются в том, что он содержит много клетчатки, триптофана — аминокислоты, которая является предшественником мелатонина и серотонина. Именно этот продукт помогает улучшить сон и настроение, особенно в этот неустойчивый апрельский период.

В тройку лучших продуктов для иммунитета в весенний сезон также следует включить зеленый салат:

— По весне нужно употреблять много зеленых овощей, салатов и трав, в них содержится хлорофилл, который оказывает бактерицидное действие, помогает восстановить pH крови и очищает наши клетки от бактерий, накопившихся в зимний период.

В заключение собеседница «ВМ» добавила, что все три продукта можно сочетать вместе, чтобы «разом получить полезный витаминный микс».

Читайте также:
Здоровье Иммунитет весна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте