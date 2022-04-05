«Витаминный микс»: диетолог Соломатина назвала три продукта, укрепляющие иммунитет весной

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Морепродукты, клетчатка и богатые витамином D продукты лучше всего насыщают организм полезными микроэлементами в весенний сезон после авитаминоза. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, прекрасным источником витамина D, который необходим для поддержания иммунной системы и хорошего настроения, служат жирные сорта рыбы — скумбрия и лосось:

— Дело в том, что сейчас сезон острых респираторных заболеваний, наша слизистая нуждается в дополнительной защите, а витамин А такую функцию как раз может обеспечить, обновляя эти участки организма.

Еще один продукт, который укрепляет организм и помогает ему перестроиться на весну, — бурый рис:

— Его нужно есть в любом виде — с овощами, мясом диетических сортов и рыбой. Полезные свойства бурого риса заключаются в том, что он содержит много клетчатки, триптофана — аминокислоты, которая является предшественником мелатонина и серотонина. Именно этот продукт помогает улучшить сон и настроение, особенно в этот неустойчивый апрельский период.

В тройку лучших продуктов для иммунитета в весенний сезон также следует включить зеленый салат:

— По весне нужно употреблять много зеленых овощей, салатов и трав, в них содержится хлорофилл, который оказывает бактерицидное действие, помогает восстановить pH крови и очищает наши клетки от бактерий, накопившихся в зимний период.

В заключение собеседница «ВМ» добавила, что все три продукта можно сочетать вместе, чтобы «разом получить полезный витаминный микс».