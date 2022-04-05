Милонов предложил вернуть пятилетнюю систему высшего образования

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением вернуть традиционную систему высшего образования в России.

Как отметил парламентарий, в последнее время возникает много вопросов к Болонской системе образования, которая предполагает двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру.

При этом, по словам Милонова, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения — специалитета.

— Прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе, — говорится в обращении депутата.

Милонов отметил, что данный шаг позволит обеспечить качественную подготовку специалистов с высшим образованием и сохранит «вековое наследие российского и советского образования», передает RT.

До этого депутат Виталий Милонов призвал ввести экзамены для водителей электросамокатов, чтобы снизить число ДТП с участием этих транспортных средств. По его словам, водители электрических самокатов и моторизованных велосипедов должны проходить краткий курс правил дорожного движения с последующим экзаменом.