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Милонов предложил вернуть пятилетнюю систему высшего образования

Ирина Игнатенко

Общество
Милонов предложил вернуть пятилетнюю систему высшего образования
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением вернуть традиционную систему высшего образования в России.

Как отметил парламентарий, в последнее время возникает много вопросов к Болонской системе образования, которая предполагает двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру.

При этом, по словам Милонова, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения — специалитета.

— Прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе, — говорится в обращении депутата.

Милонов отметил, что данный шаг позволит обеспечить качественную подготовку специалистов с высшим образованием и сохранит «вековое наследие российского и советского образования», передает RT.

До этого депутат Виталий Милонов призвал ввести экзамены для водителей электросамокатов, чтобы снизить число ДТП с участием этих транспортных средств. По его словам, водители электрических самокатов и моторизованных велосипедов должны проходить краткий курс правил дорожного движения с последующим экзаменом.

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