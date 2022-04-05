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Стартовал конкурс поделок из вторсырья для российских дошкольников

Ирина Игнатенко

Общество
Стартовал конкурс поделок из вторсырья для российских дошкольников
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Воспитанники детских садов и ученики начальных классов примут участие во Всероссийском конкурсе на лучшую поделку из вторичного сырья. Итоги конкурса подведет РЭО в конце сентября текущего года.

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, важно продвигать идеи осознанного потребления среди молодого поколения. Данный конкурс направлен на развитие экологической культуры среди детей, формирование определенной системы ценностей, навыков грамотного обращения с ТКО и раздельного сбора отходов, повторного применения различных материалов. Дети с раннего возраста будут учиться заботе о природе.

Принять участие в конкурсе могут любые образовательные организации — дошкольного и начального общего образования (1-4 классы включительно), в том числе и частные.

Конкурсная поделка должна быть изготовлена из вторичного сырья: бумаги, картона, пластика, полиэтилена, текстиля и других материалов, передает «360».

Ранее стало известно, что РЭО создал бесплатный подготовительный курс для эковолонтеров. Дневник эковолонтера — это цикл образовательных видео, в которых рассказывается про виды эковолонтерства, проекты, которые уже существуют, про то, как стать эковолонтером.

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