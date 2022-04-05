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С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в 2 миллиарда рублей

Полина Долганова

Общество
С Мeta* начали принудительное взыскание штрафа в 2 миллиарда рублей
Фото: Pexels

Федеральная служба судебных приставов России начала процедуру по принудительному взысканию с компании Meta* штрафа в размере двух миллиардов рублей. Об этом свидетельствует база данных ФССП РФ от вторника, 5 апреля.

11 марта компания Meta* разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook* и Instagram* в отношении российских военнослужащих, которые участвуют в проведении спецоперации на территории Украины.

В ответ на это 11 марта Генеральная прокуратура потребовала запретить деятельность компании в РФ, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta*.

14 марта Instagram* был официально внесен в реестр запрещенных сайтов на территории Российской Федерации. В то же время россияне могут пользоваться этими соцсетями, как и мессенджером WhatsApp, который не попал под блокировку.

*Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

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