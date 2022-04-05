Масштабная реконструкция газопровода началась на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Россия, Москва, Чонгарский бульвар Карта всех событий

Специалисты Мосгаза начали работы по масштабной реконструкции газопровода в районе Симферопольского бульвара и Чонгарского проезда на юге Москвы. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— Две нитки газопровода (стальной высокого давления и полиэтиленовый низкого давления) проложат закрытым способом, при помощи технологии шнекового бурения... Кроме того, часть газопровода будет реконструирована методом санации. Специалисты используют в работе материалы российского производства — стальные и полиэтиленовые трубы, запорную арматуру, газораспределительное оборудование, в том числе произведенное на собственных мощностях АО «Мосгаз», — уточнил глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Примечательно, что бурение будет производиться бестраншейным методом, что позволит модернизировать газовые коммуникации с максимальным комфортом для жителей столицы. Более того, работы будут проводиться без отключения жителей от газоснабжения.

Газопровод питает тепловую станцию «Нижние котлы», сектор района Нагорный и жилой фонд районов Нагорный и Зюзино. Окончание реконструкции запланировано на конец 2022 года.

В пятницу, 1 апреля, стало известно, что сотрудники Мосгаза в столице занялись проверкой более 412 тысяч газовых приборов (23 процента от их общего количества) с начала года. Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей. Подобная проверка проходит каждый год.