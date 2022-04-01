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Мосгаз проверил более 412 тысяч газовых приборов в квартирах с начала 2022 года

Араз Салехов

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Мосгаз проверил более 412 тысяч газовых приборов в квартирах с начала 2022 года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники Мосгаза с начала года в столице проверили более 412 тысяч газовых приборов (23 процента от их общего количества). Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей. Уточняется, что данная проверка проходит ежегодно.

Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, говорится в сообщении.

Также стало известно, что сотрудники газовых служб завершили обновление 2,6 километра газопроводов на западе Москвы. В Мосгазе уточнили, что трубы на этом участке обеспечивают газом жилой фонд районов Кунцево и Можайский, а также РТС «Рублево» и промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Старые комплектующие были заменены на высокопрочные и не подверженные коррозии трубы.

Кроме того, в столице объявили о завершении первого этапа масштабной модернизации Кутузовского газопровода-дюкера. Второй этап работ включает в себя прокладку газопровода под действующей веткой метрополитена. Так, на рельсы устанавливаются рельсостраховочные пакеты, которые служат поддерживающими элементами.

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