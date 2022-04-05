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Кардиолог назвала быстрый способ борьбы с панической атакой

Анна Михалюк

Общество
Кардиолог назвала быстрый способ борьбы с панической атакой
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Врач-кардиолог, сердечный психолог Анна Кореневич рассказала, что нужно делать, если у вас произошла паническая атака.

Врач отметила, что чаще этому заболеванию подвержены молодые люди, которые прошли уже много специалистов и провели массу исследований, но результаты показали, что с физической стороны организм здоров. Часто у пациентов с паническими атаками случаются приступы тахикардии.

— Если у вас паническая атака, я рекомендую приседания, отжимания от пола. Самое лучшее упражнение — планка. Постойте в ней около трех минут, а лучше все пять. Ничего с вашим сердцем не произойдет, наоборот, оно быстрее успокоится. Можете выйти на пробежку, попрыгать на скакалке. Главное — физическая активность. Поверьте, с сердцем ничего не станет, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Она объяснила, что подсознание запускает сигнал тревоги, который выражается в учащенном сердцебиении, панике и повышении артериального давления.

Врач-психиатр и психотерапевт Юрий Вяльба назвал способы избавления от тревоги без лекарств.

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