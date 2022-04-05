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Названа стоимость московского особняка «Дом-яйцо»

Александр Афонин

Город
Названа стоимость московского особняка «Дом-яйцо»
Фото: РИА Новости
Россия, Москва, Машкова улица, 1 Карта всех событий

Один из самых необычных особняков столицы — «Дом-яйцо» — выставили на продажу за шесть миллионов долларов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила «Мослента».

Четырехэтажное здание на улице Машкова построили 20 лет назад в районе Чистых прудов. Официально на продажу «Дом-яйцо» выставили в 2007 году. В 2008-м цена достигла своего пика — 12 миллионов долларов.

В 2019-м объявление появилось на ЦИАН. С этого момента цена поменялась всего один раз. Сейчас она составляет 573 970 800 рублей, что в перерасчете — шесть миллионов долларов. Изначально за особняк просили на 200 тысяч долларов больше, передает «Мослента».

13 марта стало известно о капитальном ремонте исторического дома, который находится в районе Арбат. Четырехэтажное здание было построено в 1901 году по индивидуальному проекту в стиле эклектика с яркими чертами неоклассицизма. В планы специалистов вошли ремонт фасадов, крыши, подвальных помещений и некоторых инженерных систем. Работы закончат в этом году.

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