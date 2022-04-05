Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды на зиму

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды на зимний период. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Правительство Москвы разрешит владельцам летних веранд (кафе) сохранить установленные конструкции по окончании летнего сезона. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что летние веранды можно не демонтировать с 15 ноября 2022 по 15 марта 2023 года, если они располагаются в городских парках, на внешних поверхностях зданий и строений, на дворовых территориях нежилых зданий и на частных земельных участках.

Использовать веранды при этом нельзя. Кроме того, их владельцы обязаны обеспечить безопасность конструкций и при необходимости чистить их от снега.

На официальном сайте мэра Москвы резюмировали, что мера, принятая Собяниным, снизит финансовую нагрузку на заведения общепита и поможет экономике города.

Летние веранды кафе и ресторанов открылись в Москве 1 апреля, всего в этом году их будет более 3,3 тысячи. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.