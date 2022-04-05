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Москва примет участие в форуме-выставке «Госзаказ»

Александр Афонин

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Москва примет участие в форуме-выставке «Госзаказ»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва примет участие в форуме-выставке «Госзаказ», который пройдет с 6 по 8 апреля в инновационном центре «Сколково». Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— На одной площадке встретятся эксперты, заказчики, поставщики, а также представители органов власти, отвечающие за закупочную деятельность в России. Они обсудят меры поддержки отечественных предприятий, развитие российской промышленности и импортозамещения в условиях экономических санкций, — говорится в сообщении.

На выставке будет представлен объединенный стенд правительства Москвы. Гостей форума ждут круглые столы, дискуссии и презентации. На своем стенде Москва представит результаты деятельности одного из важнейших инструментов поддержки бизнеса со стороны города — портала поставщиков. Он смог объединить более тридцати тысяч пользователей из разных регионов.

Стенд столицы станет центром притяжения для тех, кто желает поближе узнать об инновационных отечественных разработках. Будут установлены витрины с продукцией резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва». Гости форума увидят инструменты из сверхтвердых композиционных материалов, образцы высокотехнологичного медицинского оборудования и лекарственных препаратов, мультимедийные интерактивные образовательные продукты для учебных заведений и многое другое.

Участников и гостей выставки ждут интерактивные мероприятия. Например, они смогут познакомиться с роботизированными собаками, которые помогают специалистам столичной Госинспекции по недвижимости выявлять самострои на территории города, передает сайт мэр Москвы.

На XVII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» будут затронуты важные проблемы промышленности и сценарии развития отрасли. Главные темы мероприятия будут связаны с вопросами поддержки промышленности и развития новых ниш для российского производителя.

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