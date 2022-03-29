XVII Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет в Москве с 6 по 8 апреля

XVII Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» в этом году состоится с 6 по 8 апреля в Москве. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба выставки.

Уточняется, что форум пройдет в Инновационном центре «Сколково». Там будут затронуты самые важные проблемы промышленности и сценарии развития отрасли. Главные темы мероприятия будут связаны с вопросами поддержки промышленности и развития новых ниш для российского производителя.

Форум пройдет под девизом «Время российской промышленности». В состав организационного комитета под председательством вице-премьера Юрия Борисова вошли 35 руководителей министерств и ведомства, госкорпораций, банков, общественных организаций, а также депутаты Государственной думы.

29 марта открылся 25-й международный московский салон изобретений и инноваций «Архимед».

Также компании из технополиса «Москва» продемонстрируют актуальные разработки на главной отраслевой выставке «Фотоника». 16-я Международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника» откроется 29 марта в ЦВК «Экспоцентр» и продлится до 1 апреля.