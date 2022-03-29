Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

XVII Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет в Москве с 6 по 8 апреля

Араз Салехов

Город
XVII Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет в Москве с 6 по 8 апреля

XVII Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» в этом году состоится с 6 по 8 апреля в Москве. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба выставки.

Уточняется, что форум пройдет в Инновационном центре «Сколково». Там будут затронуты самые важные проблемы промышленности и сценарии развития отрасли. Главные темы мероприятия будут связаны с вопросами поддержки промышленности и развития новых ниш для российского производителя.

Форум пройдет под девизом «Время российской промышленности». В состав организационного комитета под председательством вице-премьера Юрия Борисова вошли 35 руководителей министерств и ведомства, госкорпораций, банков, общественных организаций, а также депутаты Государственной думы.

29 марта открылся 25-й международный московский салон изобретений и инноваций «Архимед».

Также компании из технополиса «Москва» продемонстрируют актуальные разработки на главной отраслевой выставке «Фотоника». 16-я Международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника» откроется 29 марта в ЦВК «Экспоцентр» и продлится до 1 апреля.

Читайте также:
Москва Выставки Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте