Семь случаев болезни Лайма зафиксировали в Подмосковье

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В Московской области с начала 2022 года зафиксировали семь случаев болезни Лайма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

— За истекший период 2022 года зарегистрировано семь случаев болезни Лайма, все взрослые, что в 1,75 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (четыре случая), — уточнили в пресс-службе.

По состоянию на 31 марта 2022 года в медицинские организации области за помощью после укуса клеща обратились пять детей.

22 мая специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов перечислил меры предосторожности в связи с сезоном клещей. Тем, кто собирается отправиться на Алтай, в Омскую или Тюменскую области, он советовал провакцинироваться за несколько месяцев до поездки от клещевого энцефалита. Вторым серьезным заболеванием, которое встречается в Подмосковье, на юге, в Рязани и Калуге, он назвал клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Также Жемчугов добавил, что клещи представляют особенную опасность для домашних животных.