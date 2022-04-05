Более 1,5 миллиона «квадратов» жилья по реновации строят на востоке Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

Более 1,5 миллиона квадратных метров жилья строят и проектируют на востоке Москвы по программе реновации. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил руководитель городского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Сейчас в ВАО строится 32 дома площадью более 500 тысяч квадратных метров, еще 55 объектов на один миллион квадратных метров проектируются. После ввода указанных домов в эксплуатацию начнется переселение свыше 55 тысяч жителей, — отметил Левкин.

По его словам, в новые квартиры на территории округа уже переезжают жители 34 домов, 21 старое здание расселено, пять — демонтированы по технологии умного сноса. 21 дом введен в эксплуатацию площадью более 300 тысяч квадратных метров.

На территории ВАО за время реализации программы реновации новые квартиры получили более семи тысяч москвичей. До конца 2024 года на первом этапе программы предстоит начать переселение около 37 тысяч человек, в последующие годы — еще свыше 170 тысяч жителей, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

В программу реновации на востоке Москвы вошли 1602 дома, общая площадь квартир составила более 3,4 миллиона квадратных метров. 92 стартовые площадки подобрали для запуска волнового переселения жителей

5 апреля глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил о том, что более 15 тысяч семей воспользовались услугой «Помощь при переезде», действующей для участников программы реновации в Москве.