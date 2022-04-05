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Собянин утвердил меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов

Александр Афонин

Город
Собянин утвердил меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки владельцев нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города во вторник, 5 апреля.

— Правительство Москвы приняло решение об оказании поддержки бизнесу, работающему в нестационарных торговых объектах. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — говорится в сообщении.

В соответствии с принятым решением, продлеваются до 31 декабря 2023 года без проведения торгов договоры на размещение и осуществление торговой деятельности и оказания услуг в нестационарных торговых объектах, срок исполнения обязательств по которым не истек на 5 апреля и завершается не позднее 31 декабря 2022 года.

Еще одним нововведением стало изменение обеспечительного платежа. Согласно новым договорам, планируемым к заключению до 31 декабря 2022 года, вносимый победителем аукциона платеж не должен будет превышать размера ежемесячной платы по договору.

В пресс-службе отметили, что решение о дополнительных мерах поддержки является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие меры поддержки были приняты за неделю.

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