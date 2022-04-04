Собянин рассказал, какие решения для поддержки москвичей и бизнеса были приняты за неделю

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Столичная экономика и социальная сфера продолжают адаптироваться к работе в новых реалиях. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах, которые были приняты за неделю для поддержки москвичей и бизнеса.

Городские власти продлили на три месяца программу стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции.

Жители столицы старше 65 лет, которые вакцинируются до 30 июня 2022 года, получат наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Участниками программы уже стали более 785 тысяч горожан.

1 апреля подписано оглашение с авиакомпанией «Волга-Днепр» о создании воздушных грузовых авиамостов с Китаем и ОАЭ. В соответствии с документом, правительство Москвы выступает в качестве заказчика, а компания «Волга-Днепр» — оператора регулярных грузовых авиаперевозок между столицей и другими российскими городами, а также другими государствами, включая Индию, Китай, Турцию, Азербайджан, ОАЭ, Вьетнам и Пакистан.

— Объем транспортного заказа составит порядка 9,5 млрд рублей. До конца года планируется доставка самолетами «Волга-Днепр» порядка 20 тысяч тонн критически важных грузов, включая лекарства, медицинские изделия и расходные материалы, продукты питания, оборудование в сфере информационных технологий и связи, комплектующие для московских предприятий, — написал Собянин в личном блоге.

Кроме того, столичное правительство на один год продлило срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга — с трех до четырех лет. Также был увеличен возраст машин, допустимый для их оформления, с года до двух лет. Нововведение вступит в законную силу с 18 апреля. Также городские власти приняли решение в два раза увеличить размер субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга в 2022 году.

Собянин отметил, что в ближайшие дни начнет работу вторая городская программа субсидирования процентных ставок. Льготные кредиты, помимо промышленных предприятий, смогут получить инвесторы, которые возводят объекты нежилого назначения. На эти цели столичные власти выделили еще 10 миллиардов рублей.

Город значительно упростил порядок корректировки госконтрактов на строительство объектов по городскому заказу. Теперь разрешается максимально быстро адаптировать цены к увеличению стоимости строительных ресурсов.

Кроме того, столичные власти приняли ряд решений в сфере развития машиностроения и информационных технологий.

Так, город не станет сокращать закупки оборудования и программного обеспечения. Ежегодно траты на программное обеспечение для нужд транспорта, здравоохранения, образования и других отраслей составляют 25 миллиардов рублей.

Кроме того, с двух до семи миллиардов рублей увеличен объем программ льготного кредитования предпринимателей, значительная часть которого предназначена для ИТ-компаний.

При целесообразности город перейдет на долгосрочные контракты, которые позволят предприятиям составлять инвестиционные и производственные планы на годы вперед.

Также на долгосрочную основу переведено сотрудничество с лифтостроительными заводами. По словам мэра, только по программе капитального ремонта город нуждается в закупке около трех тысяч новых подъемников в год.