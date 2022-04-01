Наборы «С заботой о здоровье» продолжат выдавать вакцинированным пенсионерам до 30 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичное правительство продлило срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции пожилых граждан на три месяца — до 30 июня. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках программы москвичи от 65 лет и старше, которые до конца года полностью пройдут вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19, могут получить подарочный набор «С заботой о здоровье» или 10 тысяч рублей в качестве компенсации.

В состав набора входит пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетницу на семь дней, биологически активные добавки (омега-3 и витамин D3), набор косметики для ухода за кожей, зубную пасту и щетку, антибактериальные гели и набор медицинских масок. Чтобы получить подарочную коробку, москвичам нужно прийти в пункт, предъявить паспорт, полис ОМС, сертификат о вакцинации или QR-код в электронном или бумажном варианте.

Получить коробку «С заботой о здоровье» можно только один раз до 1 сентября 2022 года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил, что людям, которые проходили вакцинацию на пике прививочной кампании в конце прошлого года, следует ревакцинироваться уже в апреле-мае.