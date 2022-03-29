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Иммунолог Болибок призвал соблюдать сроки ревакцинации от коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Иммунолог Болибок призвал соблюдать сроки ревакцинации от коронавируса
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Людям, которые проходили вакцинацию на пике прививочной кампании в конце прошлого года, следует ревакцинироваться уже в апреле-мае. Об этом напомнил врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Надо соблюдать сроки ревакцинации. Раз в шесть месяцев надо ее делать, потому что иммунитет, приобретаемый естественным путем, крайне нестойким оказался, к сожалению, — отметил эксперт в комментарии НСН.

По его словам, в настоящее время, когда во многих регионах снял ограничения, граждане пренебрегают ревакцинацией, но это неправильно, так как всплески заболеваемости еще будут.

Иммунолог напомнил, что регулярные волны коронавируса повторялись с интервалом семь месяцев. Следовательно, новый подъем заболеваемости возможен в сентябре 2022 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что эпидемия коронавируса в России еще не закончилась. Она отметила, что коэффициент распространения коронавируса увеличился в тех регионах, где ослабили или сняли ковидные ограничения, передает издание argumenti.ru.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах.

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