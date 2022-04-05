Деньги и банку арахиса похитили вооруженные мужчины из магазина в Красноярске

Фото: МВД Медиа

Задержаны мужчины, которые похитили из магазина в Красноярске деньги и арахис, угрожая при этом сотруднице. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в магазин на улице Щорса ворвались двое мужчин, один из них был вооружен ножом, второй — битой. Они стали угрожать продавщице, после чего похитили из кассы деньги и скрылись, прихватив с собой килограммовую банку арахиса.

Видео: МВД Медиа

Пострадавшая сотрудница обратилась в полицию. Изучив запись с камеры видеонаблюдения, правоохранители задержали подозреваемых по горячим следам.

— Ими оказались неоднократно судимые 37 и 31-летний жители краевого центра. При досмотре у одного из задержанных была обнаружена и изъята часть похищенных денег, — рассказали в региональном МВД.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», они находятся под стражей.

Накануне, 4 апреля, сотрудники вневедомственной охраны задержали вора-рецидивиста, укравшего в Москве смартфон стоимостью более 100 тысяч рублей.