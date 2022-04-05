Спрос на недорогие смартфоны вырос в России

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Граждане России в марте 2022 года «переключились» со смартфонов премиум качества на телефоны средней цены. К таким выводам пришли аналитики МТС.

Примечательно, что в прошлом году спрос на смартфоны дороже 50 тысяч рублей увеличивался, в январе и феврале 2022 года оставался неизменным, а в марте и вовсе начал падать.

Так, самыми продаваемыми телефонами в первом квартале 2022 года стали Redmi 9A, Samsung Galaxy A03 и Redmi Note 10S, относящиеся к средней ценовой категории. Среди дорогих смартфонов лидирующие позиции заняли 11, 12 и 13 модели iPhone. В исследовании МТС отмечается, что практически половину топа занимают устройства Samsung.

Аналитики резюмировали, что резкая смена спроса в сторону среднебюджетных телефонов обусловлена ростом цен на смартфоны и переключением внимания покупателей на другие товары, передает РИА Новости.

За последние недели на российском рынке смартфонов произошли существенные изменения. Прежде всего они связаны с новыми экономическими условиями, при которых российские потребители все чаще обращают внимание на более бюджетные китайские бренды. О новых реалиях рынка и экспансии китайских устройств в России — в материале «Вечерней Москвы».