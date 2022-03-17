«Шок контрагентов»: как изменился рынок смартфонов в России

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За последние недели на российском рынке смартфонов произошли существенные изменения. Прежде всего они связаны с новыми экономическими условиями, при которых российские потребители все чаще обращают внимание на более бюджетные китайские бренды. О новых реалиях рынка и экспансии китайских устройств в России — в материале «Вечерней Москвы».

Рост продаж

По данным МТС, в начале марта продажи смартфонов китайских брендов выросли в России в два раза. Так, за первые две недели месяца продажи устройств Huawei увеличились (по сравнению с двумя предыдущими неделями — прим. «ВМ») на 300 процентов, Oppo и Vivo — на 200 процентов, ZTE — на 100 процентов, а Realme — на 80 процентов. При этом продажи Xiaomi, еще одного крупного китайского вендера, не учитывались, так как с конца прошлого года на рынке наблюдается дефицит смартфонов этого бренда.

Эксперты отметили, что с 24 февраля россияне активно скупали наиболее популярные модели смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi и только потом перешли на более бюджетные устройства китайских производителей. Таким образом наблюдается смещение интереса потребителя в сторону недорогих гаджетов, которые широко представлены в линейках китайских брендов.

В беседе с «ВМ» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что основная причина роста продаж смартфонов из КНР — более низкий скачок цен по сравнению с конкурентами.

— С 24 по 28 февраля продажи всех смартфонов выросли в пять раз, то есть за пять дней был продан месячный запас товаров. В начале марта рынок упал: все уже купили, отложенного спроса почти не было. Покупали то, что оставалось на полках и имело более-менее вменяемую цену, а это как раз и были китайские смартфоны, цена на которые изменилась не так сильно, как на Apple и Samsung, — отметил собеседник «ВМ».

Новые рыночные условия

Как полагает Муртазин, выгодоприобретателями от текущей рыночной конъюнктуры стали китайские бренды. Их устройства будут продаваться лучше, чем продукция Apple, которая «играет высокой ценовой категорией».

— На конец февраля у Apple была доля рынка 16 процентов от общего числа проданных смартфонов и 45 процентов от продаж в денежном эквиваленте. Сейчас доля Apple на российском рынке снизится до 2–3 процентов просто потому, что смартфоны стоимостью выше 100 тысяч рублей слишком дорогие для российского потребителя, — отметил эксперт.

По словам Муртазина, в настоящее время поставки смартфонов в страну приостановлены. Эксперт полагает, что это связано с высокой волатильностью рубля:

— Проблема очень просто описывается: не поставляют не потому, что какие-то санкции, а потому что непонятно, как продавать с изменяющимся курсом.

На эту же проблему обратил внимание главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Он сообщил «ВМ» о возможных перебоях с поставками, но не только смартфонов, а любых импортных товаров. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов»:

— В краткосрочной перспективе возможны перебои с торговлей и поставками совершенно разных товаров. Происходит это из-за того, что контрагенты растеряны. Им проще приостановить операции на несколько дней и попытаться разобраться, что происходит, чтобы потом убедиться, что они все делают правильно.

Хорошее соотношение цены и качества

Эльдар Муртазин полагает, что в нынешних условиях китайские производители в первую очередь будут конкурировать между собой и с корейским брендом Samsung, имеющим довольно широкий модельный ряд. Конкурировать с устройствами Apple, занимающими премиальную и имиджевую нишу, они не будут.

— В целом китайские смартфоны — вполне достойные аппараты. Соотношение цены и качества интересное, поэтому они представляют интерес для потребителя. Есть разные модели — бюджетные и не очень. Но в целом китайские смартфоны на Android интересные. Их много, они разнообразные. И до недавнего времени тот же Honor был одним из ключевых брендов на российском рынке. Затем его место занял Xiaomi. Но сейчас Xiaomi будет падать, а Honor — расти, — заключил собеседник «ВМ».