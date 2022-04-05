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Врач рассказала, как защитить организм от «стелс-омикрона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказала, как защитить организм от «стелс-омикрона»
Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России Елена Малинникова оценила опасность «стелс-омикрона».

Специалист отметила, что «стелс-омикрон» уже сейчас распространен во многих странах мира. Так, в Китае пришлось ввести локдаун из-за серьезного подъема заболеваемости. Этот штамм выявлен и на территории России.

— Где-то 80 процентов от всей структуры заболеваемости «омикрона» занимает именно «стелс-омикрон», — отметила она в комментарии Nation News.

Малинникова подчеркнула, что своевременная вакцинация и ревакцинация защитят человека от новых штаммов коронавируса, которые будут продолжать появляться в дальнейшем. Также она порекомендовала помнить о средствах индивидуальной защиты при помещении многолюдных мест.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости коронавирусом в трех российских регионах. 12,4 процента случаев приходится на три субъекта: Москва — 5,1 процента, Санкт-Петербург — 5 процентов и Московская область — 2,3 процента.

До этого вирусолог Альтштейн объяснил «Вечерней Москве» необходимость назальной вакцины от коронавируса.

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