Вирусолог Альтштейн объяснил необходимость назальной вакцины от коронавируса

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Существует две причины, которые объясняют необходимость назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 2 апреля, «Вечерней Москве» рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В первую очередь ученый отметил более удобное применение по сравнению с традиционной внутримышечной вакциной. Вводить препарат через нос проще, чем колоть, подчеркнул эксперт. По сути назальный «Спутник» представляет собой спрей, который впоследствии может легко использоваться и в домашних условиях.

Вторую же причину вирусолог связал с выработкой антител, блокирующих инфекцию непосредственно в носу человека.

— Назальная вакцина может сделать то, на что не способна инъекционная, а именно: при введении в слизистую оболочку вызывать образование антител, относящихся к иммуноглобулину А (IgA), — рассказал Альтштейн.

В пятницу, 1 апреля, Министерство здравоохранения России объявило о регистрации первой в мире назальной вакцины от коронавирусной инфекции. В настоящее время применение препарата разрешено совершеннолетним лицам в поликлиниках, где осуществляется вакцинопрофилактика.

«Вечерняя Москва» собрала основную информацию о новом препарате и поговорила о нем с экспертом.