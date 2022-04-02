Преимущества и противопоказания: что важно знать о назальной вакцине от коронавируса

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На этой неделе Минздрав зарегистрировал в России первую в мире назальную вакцину от коронавируса. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о новом препарате и поговорила о нем с экспертом.

Назальный «Спутник V»

Первую назальную вакцину от COVID-19 разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По сути это «Спутник V» в форме спрея: вакцина также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели. Однако в отличие от традиционного «Спутника» пациенту вводят каждую из доз при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость.

В Минздраве объяснили, что назальная вакцина от коронавируса формирует местный иммунитет на поверхности слизистой оболочки. Именно через слизистую носоглотки респираторные инфекции попадают в организм человека. Назальная вакцина призвана «укрепить» эту область и тем самым еще больше повысить устойчивость иммунитета к инфекции.

В настоящее время новый препарат разрешено применять только в медицинских организациях. На первых порах назальную вакцину будут использовать в качестве профилактики COVID-19 для граждан старше 18 лет.

Почему она необходима

В беседе с «ВМ» профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал две причины, объясняющие необходимость назальной вакцины. Первая — более удобное применение по сравнению с традиционной внутримышечной вакциной: вводить препарат через нос проще, чем колоть. По сути, назальный «Спутник» представляет собой спрей, который впоследствии может легко использоваться и в домашних условиях.

Вторая причина, по словам вирусолога, связана с выработкой антител, блокирующих инфекцию непосредственно в носу человека:

— Назальная вакцина может сделать то, на что не способна инъекционная, а именно: при введении в слизистую оболочку вызывать образование антител, относящихся к иммуноглобулину А (IgA). Этот иммуноглобулин имеет доступ к слизистым оболочкам и накапливается в них. Слизистые оболочки как раз те врата, через которые проходит вирус. Специфичный для коронавируса IgA перехватит его там.

Сравнивать эффективность назальной и традиционной вакцин от коронавируса пока рано. Альтштейн подчеркивает, что это можно будет сделать на основании более длительного опыта ее применения. В настоящее время наилучший вариант — сочетание обоих препаратов.

Наличие противопоказаний

Анатолий Альтштейн сообщил «ВМ», что по составу инъекционный и назальный «Спутник V» почти одинаковы, а значит — и противопоказания к применению у них практически идентичны.

В инструкции к назальной вакцине указаны следующие противопоказания:

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний;

тяжелые поствакцинальные осложнения на введение первого компонента вакцины;

возраст до 18 лет.

В инструкции также говорится, что назальная форма препарата показала «очень высокий уровень безопасности вакцинации». Однако в ходе ее использования все же зафиксировали нежелательные кратковременные явления, характерные для большинства инъекционных вакцин от COVID-19: повышение температуры тела, слабость, головная боль, головокружение и прочее.

Также выявлены и местные побочные эффекты: отечность и гиперемия слизистой оболочки носа, дискомфорт в носовой полости и в горле.

Альтштейн назвал «ВМ» условие, при котором использование назальной вакцины невозможно:

— Очевидно, что если у человека насморк или какие-то проблемы с носом, то тогда это может стать проблемой для вакцинации при помощи спрея. То есть назальную вакцину при сильном насморке нельзя применять.