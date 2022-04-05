Фильм-мюзикл о жизни Пушкина снимут к 225-летию со дня рождения поэта

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России снимут фильм-мюзикл, который расскажет о жизни Александра Пушкина. Картину планируют приурочить к 225-летию со дня рождения выдающегося русского поэта. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Уточняется, что проект отразит годы жизни поэта с момента его поступления в лицей до трагической смерти.

— Это история сложного пути героя, ставшего главным символом русской литературы. Культурный авторитет Пушкина неоспорим: его произведения, интонации, ирония актуальны по сей день, — отметил генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, принимающий участие в создании ленты.

Планируется, что картина выйдет на большой экран в первой половине 2024 года. Рабочее название фильма — «Пророк», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что американская киностудия снимет сериал по драме российского режиссера Юрия Быкова 2014 года «Дурак». На данный момент американская адаптация носит название «Коллапс» (Collapse). Продюсерами готовящегося сериала выступят Алекс Резник, Кевин Келли Браун и продюсер большинства фильмов Квентина Тарантино Лоуренс Бендер.