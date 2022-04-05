Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский бизнесмен Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщило издание.

В прошлом году Маск занял вторую строчку рейтинга с доходом в 151 миллиард долларов. Однако за последние 12 месяцев он разбогател на 68 миллиардов долларов, что позволило ему обогнать американского предпринимателя и создателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса. Он возглавлял рейтинг на протяжении четырех лет, пишет Forbes.

4 января стало известно, что американский предприниматель Илон Маск за день разбогател на 32,6 миллиарда долларов. Это увеличило его состояние до 304,2 миллиарда долларов. Таким образом, состояние самого богатого человека в мире вновь превысило 300 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года состояние Маска уже превышало указанную сумму — тогда подобное произошло впервые в истории.

До этого Маска назвали «Человеком года — 2021» по версии журнала Time. По мнению журнала, это человек, который стремится спасти нашу планету и дать нам новую жизнь. Его компания SpaceX, как уточняется, обогнала Boeing, чтобы «завладеть» космическим будущим Америки. При этом Tesla контролирует две трети рынка электромобилей, что позволило Маску стать самым богатым частным лицом в истории