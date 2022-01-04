Состояние Илона Маска вновь превысило 300 миллиардов долларов

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Американский предприниматель Илон Маск за день разбогател на 32,6 миллиарда долларов. Это увеличило его состояние до 304,2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров Forbes.

Таким образом, состояние самого богатого человека вновь превысило 300 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года состояние Маска уже превышало указанную сумму, тогда подобное произошло впервые в истории.

Рост состояния Маска связан с подорожанием акции принадлежащей ему компании Tesla, специализирующейся на производстве электромобилей. В понедельник, 3 января, акции Tesla выросли на 13,5 процента. Однако и до этого Маск также был богатейшим человеком на планете. В настоящее время между ним и расположившемся на второй строчке рейтинга Forbes генеральным директором LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернаром Арно составляет 100 миллиардов долларов. На третьем месте основатель Amazon Джефф Безос.

Ранее стало известно, что в 2021 году компания Tesla передала в пользование почти один миллион электромобилей. Данный показатель в два раза больше, чем в предыдущем году. Так, в 2020-м компания продала 499 647 машин, а в 2021-м — 936 172.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто.

До этого Маска назвали «Человеком года — 2021» по версии журнала Time. По мнению журнала, это человек, который стремится спасти нашу планету и дать нам новую жизнь.