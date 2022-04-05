Диетолог назвал топ-5 неправильных перекусов при похудении

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Эксперт по питанию Сергей Обложко рассказал о том, какие продукты нельзя использовать в качестве перекусов при похудении.

Первым врач называет яблоки. Казалось бы, фрукты полезны, и калорийность у яблок небольшая, но фруктовые перекусы провоцируют чувство голода.

— Минут через 20 после него вы снова захотите есть из-за скачка инсулина, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй опасный перекус — это ореховые смеси. В них часто встречаются высококалорийные сухофрукты. Кроме этого, риск съесть больше положенной нормы при таком перекусе сильно увеличивается.

— Третий неправильный перекус между приемами пищи — это сыр. Это классический пример продукта со скрытыми жирами. Многие думают, что в сыре много белка, но там в два раза больше жира, сыр почти наполовину из него состоит, — объяснил доктор.

Четвертый продукт — это шоколад и конфеты. Часто пациенты говорят, что сладкое им нужно для работы мозга и без шоколадки думать практически невозможно. Но сладкое только разжигает аппетит, а калорийность шоколада и продуктов из него очень высокая.

На пятом месте оказались фитнес-батончики, которые на деле содержат много сахара и не могут положительно повлиять на снижение веса.

Также врач рекомендовал вообще отказаться от перекусов и принимать пищу каждые 3–4 часа. Отступать от правила можно только в том случае, если нет возможности съесть полноценное блюдо.

Доктор Обложко назвал самый полезный продукт, который нужно включить в рацион худеющим людям.