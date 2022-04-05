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Автоэксперт назвал марки самых угоняемых автомобилей

Анастасия Колоскова

Общество
Автоэксперт назвал марки самых угоняемых автомобилей
Фото: Pexels

Дефицит, который сложился на автомобильном рынке, может привести к увеличению числа угонов. Это коснется прежде всего марок, наиболее востребованных у российских автолюбителей. Такое мнение высказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

— Будут угонять, конечно, популярные машины, которые пользуются большим спросом. Это, например, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo седан, Kia Rio, Hyundai Solaris, — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Также Субботин отметил, что внимание угонщиков привлекают и дорогостоящие модели машин, такие как Mercedes-Benz E-Class, G-Class, BMW третьей и пятой серий, Land Rover Discovery.

Он порекомендовал устанавливать на автомобили механические средства, защищающие от угона, а также установить в машине круглосуточно работающий видеорегистратор.

Заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков в беседе с «ВМ» рассказал, как защитить автомобиль от угона. Блокираторы для руля являются одним из самых эффективных способов минимизировать вероятность угона автомобиля.

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