Суд вынес приговор бизнесмену, который давал взятки сотрудникам Минобороны

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Бизнесмен Алексей Калитин, дававший взятки сотрудникам Министерства обороны, осужден. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По данным Telegram-канала, Хамовнический районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемого в даче взятки сотрудникам Минобороны. Предпринимателя приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

— Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях, — отметили в пресс-службе.

Добавили, что срок запрета — четыре года и шесть месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иск заявителя о взыскании с Калитина суммы в размере почти 630 миллионов рублей.

По данным СМИ, Калитин обвинялся в даче взяток в особо крупном размере и в пособничестве в превышении должностных полномочий.

— Предприниматель давал взятки чиновникам Минобороны за то, чтобы те сделали компании Калитина поставщиками продуправления министерства. Цены за поставляемое им оборудование (ложки, черпаки, весы и другое) были сильно завышены, — передает РЕН ТВ.

29 марта сообщалось, что экс-сотрудница налоговой службы Мытищ предстанет перед судом из-за многомиллионных взяток. В период с октября 2020 по февраль 2021 года женщина вместе со своим родственником получала взятки от директора нескольких коммерческих компаний за покровительство по работе.