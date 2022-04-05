Анфиса Чехова решила отправить сына в школу на Бали

Фото: Youtube / Ходят Слухи

Телеведущая Анфиса Чехова, которая в настоящий момент находится на Бали, определила сына Соломона в местную школу, чтобы он не отстал от программы.

— Сегодня Соломон пошел в балийскую школу. Ехать до нее, правда, долго от нас. 50 минут из-за пробок! — посетовала телеведущая.

Звезда уверяет, что планирует пробыть на острове три месяца. В соцсетях она рассказала, что в учебном заведении учатся и другие русские дети, однако преподаватели общаются по-английски.

Чехова уверена, что это позволит Соломону подтянуть иностранный язык. По ее словам, мальчику предстоит заниматься ментальной арифметикой, математикой, скорочтением, а также футболом, плаванием и йогой, а также осваивать индонезийский язык.

— Всех все равно объединяет одно — мы сидим и смотрим на красивейший закат, и в душе каждого из нас он рождает восторженные чувства! Потому что нет ничего прекраснее природы, в которую не вмешивается человек со своими правилами, жаждой наживы, эгоизмом, жестокостью, бесчеловечностью, безразличием, малодушием и бессердечностью, — цитирует Чехову Пятый канал.

Телеведущая посетовала лишь на то, что добираться до школы ему придется 50 минут. Она призналась, что жизнь на острове позволяет ей отвлечься от переживаний из-за текущих событий.

До этого стало известно, что телеведущая Ксения Собчак, которая больше месяца была в отпуске за границей, куда уехала сразу после начала спецоперации, уже вернулась в Россию.