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«Сижу в Москве»: Собчак вернулась в Россию

Евгений Белоусов

Общество
«Сижу в Москве»: Собчак вернулась в Россию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая уже больше месяца была в отпуске, куда уехала сразу после начала спецоперации, уже вернулась в Россию. Об этом Собчак сама сообщила в понедельник, 4 апреля.

О своем возвращении на родину Собчак обмолвилась, комментируя появившиеся в Сети от ее имени подозрительные сообщения.

— Партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь, вопросы не решаю, кабанчиком не подскакиваю, схемки не обкашливаю, сижу в Москве и пишу сценарии к новостям, — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

О возвращении Собчак слухи ходили уже давно. На конец апреля у звезды намечены творческие мероприятия в России.

2 марта Собчак уже опровергла сообщения о ее скорой эмиграции из России. Журналистку в Сети раскритиковали за ее якобы отъезд из страны, однако позже она выложила пост с объяснением. Она отметила, что не планирует улетать из страны навсегда, просто они с ребенком уехали в отпуск. Собчак подчеркнула, что она «русская и у нее нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт».

28 февраля поклонники Ксении Бородиной раскритиковали телеведущую за поездку в отпуск в ОАЭ во время обострившейся ситуации на территории Украины.

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