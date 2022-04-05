В Крыму установят 1500 контейнеров для раздельного сбора отходов

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Региональный оператор «Крымэкоресурсы» установит 1500 контейнеров для раздельного сбора отходов в Симферополе и Симферопольском районе в 2022 году, а также построит мусороперегрузочную станцию в Феодосии. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев

Это позволит ежегодно собирать 10 тысяч тонн вторичного сырья, которое можно применить для изготовления новых товаров и продукции.

Он отметил, что все контейнерные площадки будут оборудованы сетчатыми контейнерами для сбора вторсырья. Отходы из этих контейнеров будет вывозить специализированная техника на объект сортировки.

В прошлом году Крым получил субсидию более пяти миллионов рублей на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов. Всего было закуплено 285 таких контейнеров.

Буцаев добавил, что на территории полуострова возводятся мусороперегрузочные станции, что позволяет сократить время транспортировки отходов. В дальнейшем на территории полуострова появятся новые объекты, направленные на улучшение качества жизни и экологии на полуострове, передает «360».

Ранее стало известно, что РЭО создал бесплатный подготовительный курс для эковолонтеров. Дневник эковолонтера — это цикл образовательных видео, в которых рассказывается про виды эковолонтерства.