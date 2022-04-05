Диетолог предупредила об опасности заваривания лапши быстрого приготовления в упаковке

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Заваривание кипятком лапши быстрого приготовления прямо в упаковке увеличивает риск развития онкологии. Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева.

— Лапшу многие заваривают в ее же упаковке, состоящей из полимерного материала. Нагревание этой упаковки может провоцировать выделение токсических веществ, которые вызывают злокачественные образования, — предупредила эксперт.

Она порекомендовала готовить лапшу в керамической или стеклянной посуде и стараться сократить ее употребление.

По словам врача, взрослым допустимо употреблять подобную пищу не чаще раза в неделю, а детям — один раз в месяц.

Королева предупредила, что от употребления лапши следует отказаться людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, диабет и преддиабет, а также при ожирении и нарушении углеводного обмена.

Она отметила, что еда может подойти на случай походов, поездок, когда нет альтернативы, пишет «Газета.Ru».

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