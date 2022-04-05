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Депутат МГД: Новый онлайн-сервис поможет предпринимателям быстро выбрать меры поддержки

Араз Салехов

Город
Депутат МГД: Новый онлайн-сервис поможет предпринимателям быстро выбрать меры поддержки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице запустили сервис, который автоматически подбирает действующие федеральные и городские меры поддержки для предпринимателей. Он помогает представителям бизнеса оперативно найти новые возможности для развития в условиях санкционного давления. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Сегодня и на уровне страны, и на уровне города запускается разноформатная, многокомпонентная система мер поддержки, которая направлена на решение вопросов, связанных с санкционным давлением. Включиться в программы поддержки, найти для себя новые возможности в период кризиса — это не только вопрос выживания предприятия, но в ряде случаев — и выхода на новые возможности, более крупные объемы производства, — рассказал он.

Депутат отметил, что столичному бизнесу на данном этапе доступны отсрочка и снижение ставок по аренде, проекты по поддержке занятости, налоговые льготы, субсидии и гранты, льготные кредиты на различные нужды, а также большой комплекс мер, который снижает бюрократические барьеры, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах, которые были приняты за неделю для поддержки москвичей и бизнеса. Глава города отметил, что в столице на три месяца продлили программу стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции. Также в ближайшие дни начнет работу вторая городская программа субсидирования процентных ставок. Помимо этого, в городе увеличили объем программ льготного кредитования предпринимателей с двух до семи миллиардов рублей.

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