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Мужчина лишился машины и денег при попытке продать автомобиль

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина лишился машины и денег при попытке продать автомобиль
Фото: depositphotos

Мужчина хотел продать автомобиль, но стал жертвой мошенника. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Злоумышленник предложил мужчине помочь быстро продать его автомобиль за вознаграждение. Тот согласился и передал ему свою машину марки «Шевроле Каптива».

Через некоторое время продажа состоялась, однако владелец так и не получил вырученную сумму. Кроме того, «помощник» перестал выходить на связь.

Сумма материального ущерба составила 350 тысяч рублей. Позже сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 33-летний москвич.

Деньги от продажи чужого автомобиля злоумышленник потратил. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

5 апреля стало известно о задержании участников группы, подозреваемых в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала.

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