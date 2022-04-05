Биолог рассказал, чем нельзя подкармливать ежей

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Биолог Павел Глазков рассказал, чем не стоит подкармливать ежей, которые начинают просыпаться от зимней спячки в Ленобласти.

— Если вы хотите подкормить зверька, то лучше его угостить фаршем, кусочками мяса, размоченным кошачьим или собачьим кормом. Ни в коем случае не угощайте его молоком. В организме ежей нет фермента, помогающего расщеплять молочный сахар — лактозу, — предупредил специалист.

По словам биолога, молоко, творог и сметана вызывают у животных сильнейшее расстройство пищеварения. Данные продукты могут даже привести к их гибели, передает издание «Невские новости».

Ранее стало известно, что ежи начали просыпаться после зимней спячки в Ленобласти. Животные выходят на поиски пропитания в ночное время.

Эксперты предупреждают, что лучше наблюдать за животными издалека. Также в лесах Ленобласти пробудились от спячки и медведи. Их следы заметили в Волосовском районе Ленобласти, передает ФАН.

До этого охотовед Валерий Кузенков рассказал, как стоит вести себя при встрече с лисой. По его словам, как правило, лисы в любое время года ведут себя мирно: они очень боятся людей и стараются контактировать с ними как можно меньше.