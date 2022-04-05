Эксперт рассказал, какую работу могут найти беженцы из Донбасса в России

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Беженцы из Донбасса при желании легко смогут найти работу в России. Об этом сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов во вторник, 5 апреля.

— Мест много. Все, кто хочет работать, легко найдут себе работу. Если взрослые люди, дееспособные, хотят работать — работа точно найдется. Если не в одной отрасли, то в другой. Если приезжает специалист отраслевой, то мгновенно просто найдет работу, — отметил он в комментарии ИА «НСН».

По его словам, трудоустроиться могут не только узкопрофильные специалисты. Кроме того, люди способны найти работу по смежной специальности или заняться новым видом деятельности, который не требует продолжительного обучения. Например, можно попробовать поработать водителем такси, заключил Коженов.

4 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе на сегодняшний день представлено шестьдесят тысяч вакансий. Он пояснил, что около 20 тысяч вакансий касаются строительной сферы, около десяти тысяч — транспортной сферы, четыре тысячи — торговли. При этом Воробьев попросил уделять особое внимание тем, кто находится в поиске работы.