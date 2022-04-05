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Водитель такси погиб, осматривая автомобиль после ДТП на севере Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Водитель такси погиб, осматривая автомобиль после ДТП на севере Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

На севере столицы погиб водитель такси, который вышел на проезжую часть после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 5 апреля.

Все началось с того, что на Ленинградском шоссе столкнулись автомобиль такси и легковушка.

— После столкновения водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения своего автомобиля. В этот момент водитель другого такси совершил на него наезд, — говорится в сообщении Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы».

От полученных повреждений мужчина скончался.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

30 марта курьер-велосипедист погиб в аварии на северо-востоке Москвы. Водитель грузового автомобиля «Рено» при выезде с улицы Илимская нарушил требования дорожного знака и сигнала светофора. В результате он наехал на велосипедиста, занимавшегося доставкой еды.

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