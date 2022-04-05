Шеф-повар рассказал о пользе супа

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Эксперт качества пищевых продуктов, шеф-повар Евгений Данко рассказал о пользе супов для организма человека.

Он отметил, что суп и его основа — бульон дает человеку силы. По его словам, жидкая пища нужна и полезна, потому что она содержит необходимые вещества, которые мгновенно усваиваются.

Без супов невозможно правильное питание. Если соблюдать технологию приготовления, то любой суп будет вкусным и полезным.

Шеф-повар также рассказал, как приготовить «золотистый» суп из боровиков.

— Ключевой момент — это сами грибы. Если они замороженные, нужно их разморозить, не вскрывая упаковку, и отварить отдельно, не в супе. Далее надо взять сковородку, растопить лучше оливковое масло для жарки, обжарить до золотистости лук и только потом на сковороду добавить остывшие грибы. Отдельно в кастрюле надо отварить либо куриный, либо овощной бульон. В бульон надо добавить морковь, грибы, картошку и зелень, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

5 апреля отмечается Международный день супа. В России это слово стали использовать во времена Петра Первого. Ранее подобные блюда называли похлебкой.

О популярных видах супов «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.