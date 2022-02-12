Том-ям, свекольник и чеснечка: звездные рецепты самых популярных супов

Фото: Рexels / fauxels

На прошлой неделе мир отметил вкусный и теплый праздник — День домашнего супа. Еще с детства всем известно о пользе и незаменимости этого блюда. Оказывается, и среди супов есть тренды. О популярных видах «Вечерке» рассказал вицепрезидент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Самый популярный суп у россиян — борщ. Даже иностранцы чаще всего из всей русской кухни предпочитают именно его. Также востребованы сегодня крем-супы. Если раньше их варили только из грибов, то сейчас рецептов стало гораздо больше — готовят из цветной капусты, спаржи, тыквы, морепродуктов, моркови, щавеля, брокколи с мягким сыром.

А еще в Россию пришла азиатская культура. Большим спросом пользуется вьетнамский суп фо-бо. А вот почему-то всем известные щи теряют популярность. В ресторанах они встречаются крайне редко. Но всегда есть какой-нибудь суп из рыбы. Чаще всего уха: французская буйабес, русская или финская на молочной основе. Вообще, в меню каждого ресторана есть несколько вариантов разнообразных супов. Создавать их можно из чего угодно. Главное, знать во всем меру.

Cуп из брокколи со шпинатом от Валерии

Певица, народная артистка России Валерия уделяет большое внимание своему внешнему виду. Считает полезной нежирную пищу. Состав ее супа таков: судак — 50 г, треска — 50 г, молоко (2,5%) — 70 г, брокколи — 50 г. Нужно отварить брокколи, залить молоком, положить шпинат и хлореллу. Все это взбить в блендере. Затем добавить соль и перец. Варим или запекаем в духовке рыбку, ее режем и добавляем кусочки в суп.

Чечевичный крем-суп Сати Казановой

Певица Сати Казанова следит за своим весом. Отдает предпочтение супу для похудения из чечевицы. Причем в этом растении белка больше, чем в мясе. Для начала нужно замочить чечевицу (200 г) на 8–10 часов. А затем понадобится томатная паста — 1 ст. л., сливочное масло — 1 ч. л., луковица и специи (1 щепотка специй), а также сухие травы и острый перец хлопьями.

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Буйабес Славы

Певица Слава предлагает попробовать рыбный супчик с винной ноткой, который был придуман во Франции. Чтобы ощутить все его прелести, нужно приобрести: хек или любую другую белую морскую рыбу (400 г), морской коктейль (кальмары, мидии, осьминоги) — 300 г, королевские креветки — 200 г, вино белое (сухое) — 200 мл, красную рыбу (100 г), лук репчатый (1 шт.), стебель сельдерея (1 шт.), чеснок (3 зубчика), лавровый лист (2 шт), растительное масло (4 ст. л.), томатную пасту (2 ст. л.), сливочное масло (1 ст. л.), перец черный молотый и соль (по вкусу). Варить два часа.

Тыквенный суп Вадима Верника

Актер и телеведущий Вадим Верник считает тыкву отличным продуктом и с удовольствием делится рецептом супа-пюре из этого овоща. Для приготовления такого несложного первого блюда понадобятся тыква — 600 г, одна морковь, одна головка репчатого лука, два зубчика чеснока, соль — 1 ч. л., молотый имбирь — ч. л., масло оливковое — 2 ст. л. Можно добавить сухарики и кинзу.

Сельдереевый суп от Анны Седоковой

Этот суп приходит на помощь певице Анне Седоковой, когда нужно быстро привести себя в форму. Сельдереевый суп называют жиросжигающим! Понадобятся 4 пера сельдерея, лук — 2 шт., помидоры — 3 шт., свежая капуста — 1/4 кочана, зеленый перец — 2 шт. Овощи мелко порезать, залить водой, добавить приправы и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 10 минут, затем уменьшить огонь и поварить до тех пор, пока овощи не станут мягкими.

Постный борщ Надежды Бабкиной

Певица, народная артистка России Надежда Бабкина предпочитает варить борщ без мяса. Однако получается он очень вкусным. Вам потребуются капуста белокочанная — 300 г, картофель — 3–4 шт., свекла — 1 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., томатная паста — 2 ст. л., масло растительное — 4 ст. л., зелень, перец и соль — по вкусу, чеснок — 2–3 зубчика, вода — 2–2,5 л.

Фото: Рexels / Valeria Boltneva

От Льва Лещенко супчик

В детстве певец, народный артист России Лев Лещенко обожал фасолевый суп. Ел его обычно в ГИТИСе в «Чебуречной». А сейчас он получает удовольствие от горохового супа со шкварками корейки. Для готовки горох нужно заранее замочить на ночь. Плюс в состав супа входят следующие продукты: корейка (1 кг), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), картофель (2– 3 шт.), сосиски копченые (2–3 шт.), зелень, растительное масло (30 г), по вкусу перец и соль, вода — 3 л. Готовится 30 минут.

Зеленая чечевица Авраама Руссо

Певец Авраам Руссо советует готовить суп из чечевицы. Он любит его за необычный вкус. Чечевица придает нежный ореховый запах. Для блюда потребуются 3 картофелины, морковь (1 шт.), пара кабачков, столько же помидоров, перец болгарский (1 шт.), лук репчатый (1 шт.), чеснок сушеный (1/2 ч. л.), специи (карри, зира), масло оливковое, перец черный молотый, зелен, соль и, конечно, зеленая чечевица (100 г). Готовим 45 минут.

Свекольник от Ларисы Гузеевой

Актриса Лариса Гузеева любит пообедать свекольником. Для него понадобятся: свекла — 2 шт., огурцы — 2 шт., один пучок редиса, яйца — 3 шт., 2 ч. л. хрена, 1/3 лимона и зелень по вкусу. Свеклу очистить, залить 1,5 л холодной воды, добавить сок лимона и отварить до готовности.

Овощ остудить (но отвар не выливать) и потереть на крупной терке. Вернуть в бульон. Яйца сварить вкрутую, нарезать кубиками. Так же нарезаем остальные овощи, шинкуем зелень. Все кладем в свекольный отвар, добавляем хрен, соль. Подавать со сметаной.

Суп из тыквы от Анны Семенович

Певица Анна Семенович обожает как традиционные, так и необычные виды супов. Например, суп-пюре из тыквы с имбирем. Берем 300 г тыквы, 300 г картофеля, луковицу — 1 шт., 100 мл сухого белого вина, 100 мл сливок, 1 ч. л. тертого корня имбиря, 1/2 ч. л. молотого мускатного ореха, зубчик чеснока, сливочное масло, соль, перец — по вкусу. Лук и чеснок измельчить и обжарить на масле, добавить нарезанную кубиком тыкву и картофель, влить вино и овощной бульон. Добавьте имбирь и варите 25 минут. Затем остудите суп и сделайте из него пюре в блендере. Приправьте мускатным орехом, солью и перцем, влейте сливки и поварите еще 3–4 минуты.

Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Том-ям от Кристины Асмус

Актриса Кристина Асмус обожает азиатский суп том-ям. Для его приготовления нужны креветки, кокосовое молоко — 1,5 ст., перец чили — 1/2 шт., помидоры черри — 5 шт., шампиньоны — 3 шт., лайм — 1/2 шт., оливковое масло, чеснок, имбирь, рыбный соус, 1 ч. л. пасты том-ям и куриный бульон. Нарежьте имбирь, чили, грибы, чеснок и кинзу.

Креветки очистите. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, обжарьте овощи и специи, залейте горячим бульоном, доведите до кипения и добавьте кокосовое молоко. Выложите пасту том-ям и грибы, доведите до кипения и варите на сильном огне 6 минут. Добавить сок лайма, креветки, рыбный соус и готовьте еще 3 минуты. При подаче украсить кинзой.

Шотландский суп от Аниты Цой

Для фирменного супчика Аниты понадобятся мясо молодого барашка — 300 г, сливочное масло — 60 г, зеленый лук, перловая крупа — 0,5 ст., морковь — 2–3 шт., корень сельдерея — 1 шт., зелень, соль, перец, чеснок — по вкусу. Мясо нарезать и обжарить до румяной корочки, добавить зеленый лук. Выложить в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить 30 минут. Добавляем остальные ингредиенты и варим до готовности.

Борщ с пампушками от Дениса Клявера

Певец Денис Клявер очень любит борщ. Нарезаем кубиками картофель (300 г), натираем луковицу, 100–150 г моркови и 200–300 г свеклы, рубим чеснок (три зубчика). Жарим лук и чеснок, добавляем морковь и свеклу. Шинкуем капусту (600–700 г). Тушим. Режем зеленый лук, петрушку — по одному пучку того и другого. Кладем помидоры, красный перец, чеснок, капусту и все засыпаем в кипящую соленую воду. А затем «украшаем» пампушками!

Чеснечка от Анны Песковой

Актриса Анна Пескова советует готовить чешский суп чеснечка. Берем чеснок (3 зубчика), репчатый лук (1 шт.), копченое мясо (400 г), картофель (3 шт.), твердый сыр, одно яйцо, сливочное и растительное масло, майоран, тмин, соль, перец и укроп. После того как все сварится, супу нужно настояться 15–20 минут.

Фото: Рixabay

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

Мясной суп солят за полчаса до готовности мяса, уху — в начале варки, а грибной — в конце;

В куриный суп не кладут ни сельдерей, ни лук, ни лавровый лист. Они заглушают аромат бульона;

После снятия супа с огня добавьте в него небольшой кусочек сливочного масла — он улучшит вкус и повысит питательные свойства;

Луковицу перед закладкой в суп надо слегка поджарить на сковороде без масла — так она будет ароматнее;

Чтобы мясной бульон получился прозрачным, во время варки положите в него промытую яичную скорлупу.

ОЗДОРОВИТ ДА СОГРЕЕТ

Супы способны по-разному влиять на наш организм:

Согреют супы на основе жирных сортов мяса — свинины, баранины, с содержанием перца чили, паприки. Например, суп харчо, лагман, рассольник.

Укрепить иммунитет поможет куриный бульон. Птица содержит в себе цистеин — аминокислоту, которая улучшает здоровье дыхательных путей. Поэтому куриный суп пьют при простуде.

Похудеть помогут супы на основе сельдерея, брокколи с добавлением большого количества зелени. Также они избавят вас от отеков.

Зарядит энергией суп из рыбы, если у вас нет на нее аллергии. Благодаря своим питательным свойствам такое блюдо помогает восстанавливать силы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Королева, диетолог, заведующая клиникой эстетической медицины:

— Самый полезный суп — овощной, потому что в нем сохраняется больше всего пищевых волокон. Если же вы хотите сделать бульон мясной или из птицы, рекомендую прокипятить воду два раза и слить. Так вы избавитесь от лишнего жира и, возможно, антибиотиков, которыми кормят живность для роста. А лучше готовить бульон с добавлением бобовых продуктов или грибов, потому что в них точно нет никаких посторонних добавок. Очень полезны овощи серосодержащие: капуста, брокколи, сельдерей и другие. Чем разнообразнее состав овощей, тем здоровее будет флора кишечника и крепче иммунитет.