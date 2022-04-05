Столтенберг заявил, что у НАТО нет консенсуса по членству Украины в альянсе

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Страны НАТО с 2008 года оказывают помощь Украине, однако до сих пор не имеют консенсуса по ее членству в альянсе. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— С 2008 года страны НАТО оказывали поддержку Украине, но у нас не было консенсуса по членству. Теперь, как я полагаю, в НАТО необходима дискуссия о том, как помогать другим странам, оказавшимся в более-менее похожей ситуации с Украиной, странам, которые, к примеру, не являются членами ЕС или НАТО, но стремятся вступить в эти организации, — заявил чиновник.

По его словам, сейчас североатлантический альянс должен обсудить вопрос помощи странам, попавшим в схожую с Украиной ситуацию. Генсек резюмировал, что главный урок в этой ситуации заключается в том, что оказывать помощь лучше раньше, чем позже, передает РИА Новости.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что в 2008 году она приняла верное решение, когда не согласилась с идеей вступления Украины в НАТО. Она придерживается своих решений, связанных с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте.