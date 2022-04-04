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Меркель назвала решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году верным

Араз Салехов

В мире
Меркель назвала решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году верным
Фото: bundeskanzlerin.de

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что в 2008 году она приняла верное решение, когда не согласилась с идеей вступления Украины в НАТО. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя экс-канцлера.

Пресс-секретарь экс-канцлера отметил, что она «придерживается своих решений, связанных с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте», сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о появлении конкретики в вопросе вступления республики в Евросоюз. По его словам, во время беседы с главой Европарламента обсуждались вопросы поставки Киеву вооружения, а также усиления антироссийских санкций.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что киевский режим специально отказывается от нейтрального статуса в вопросе вступления в НАТО для обострения конфликта на Украине. Эксперт отметил, что спецслужбы США, которые управляют Зеленским и украинскими переговорщиками, уверены в том, что они выигрывают войну, поэтому им нет никакой необходимости идти на компромисс.

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