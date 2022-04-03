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«Марионеточный киевский режим»: почему Зеленский не соглашается на нейтральный статус для Украины

Рафаэль Залян

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«Марионеточный киевский режим»: почему Зеленский не соглашается на нейтральный статус для Украины
Фото: president.gov.ua

Киевский репрессивный, марионеточный режим, не имеющий своего мнения и полностью контролируемый Вашингтоном, специально отказывается от нейтрального статуса в вопросе вступления в НАТО, чтобы обострить военный конфликт на Украине. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

По его словам, спецслужбы США, которые управляют Зеленским и украинскими переговорщиками, уверены в том, что они выигрывают войну, поэтому им нет никакой необходимости идти на компромиссы:

— Американцы надеются одержать победу на Украине, а потом перекинуть военные действия в Россию. В частности, на Крымский полуостров. Их дальнейшая цель — свергнуть Владимира Путина и установить в РФ проамериканский режим.

Следовательно, отказ США от нейтрального статуса Украины — это такой же шаг, как удар украинских вооруженных сил по белгородскому заводу, то есть попытка обострить конфликт, заверил Марков:

— Нужно отличать Украину от марионеточного киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, которого будут использовать американские спецслужбы для ухудшения ситуации в стране и достижения своих целей.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев отметил, что НАТО прежде всего нужно украинской элите, которая всегда была настроена на западный вектор:

— Они (представители украинской политической элиты — прим. «ВМ») искренне верят, что сильнее зверя, чем НАТО, в мире нет. Поэтому и пытаются примкнуть, как сами считают, к самой сильной панде. Надеясь, что она сможет их защитить от России. А с другой стороны, вступив в альянс, у них, по их же мнению, появится возможность вернуть себе все потерянные территории. В чем они очень ошибаются! НАТО жестко контролирует военную активность младших членов, потому что устав альянса о коллективной обороне не распространяется на таких участников. Даже Турция, являющаяся членом блока, когда шалит, ей четко дают понять, что никто разгребать ее проблемы не будет.

Эксперт отметил, что НАТО — это не панацея от всех бед и не гарантия вечной власти для украинской верхушки:

— Североатлантический альянс — это абсолютно эгоистическая организация, которой не нужна Украина, а нужна ее территория для размещения своей базы.

Что же касается нейтральных стран, которые придерживаются западных ценностей, но тем не менее не являются членами НАТО, их, уточнил спикер, огромное множество:

— Австрия, Швеция, Швейцария, Ирландия, Люксембург, Сербия... А вот Черногорию уже загнали, причем пинками туда отправили.

По словам спикера, «нейтральный статус» — это страна, на чьей территории нет американских войск, и приказы американских генералов для таких государств — пустое слово. Более того, внеблоковые державы свободны в своих действиях и не зависят от Вашингтона.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц еще до начала спецоперации предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от вступления в Североатлантический альянс (НАТО) и наделить страну нейтральным статусом.

Нейтральный статус Украины, по данным СМИ, должен был быть зафиксирован в рамках европейского соглашения по безопасности между РФ и западной стороной, которое могли подписать президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

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